Самолет "ВИМ-Авиа" не смог улететь из Благовещенска в Москву из-за повреждения

Лебедев: результаты вскрытия пробы "Б" не доказывают вины ПоветкинаСпорт 2 февраля, 10:23
Альтернативные допинг-тесты Поветкина дали отрицательный результатСпорт 2 февраля, 10:08
Отечественные коляски для инвалидов обошлись бюджету дороже импортныхОбщество 2 февраля, 10:08
Йоханесс Бе назвал глупостью включение Логинова в состав сборной России по биатлонуСпорт 2 февраля, 10:06
Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продолжит свою работу до конца зимыМосква 2 февраля, 10:04
Третьяковская галерея примет 18 шедевров византийского искусства из ГрецииКультура 2 февраля, 9:51
Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результатСпорт 2 февраля, 9:51
Офисы банка "Енисей" в Красноярске работают после отключения от системы БЭСПСибирь 2 февраля, 9:47
Такси в Москве за три года подешевело на третьМосква 2 февраля, 9:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Самолет компании "ВИМ-Авиа" не смог в четверг улететь из Благовещенска в Москву из-за повреждения при обслуживании. За пассажирами вылетел другой самолет, сообщил ТАСС представитель аэропорта Благовещенска Евгений Червяков.
"Самолет прилетел в Благовещенск по расписанию, в 8:00 местного времени (02:00 мск), и должен был улететь в Москву в 10:00 (04:00 мск), но при обслуживании был поврежден. Чтобы увезти пассажиров, из Москвы вылетел новый борт", - сказал Червяков.
Новый борт, ориентировочно, прилетит в Благовещенск в 18:30 местного времени (12:30 мск), а улетит в 19:30 (13:30 мск).
На рейс были зарегистрированы 177 пассажиров. Они размещены в гостинице, их обеспечили питанием.