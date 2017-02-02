Самолет "ВИМ-Авиа" не смог улететь из Благовещенска в Москву из-за повреждения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Самолет компании "ВИМ-Авиа" не смог в четверг улететь из Благовещенска в Москву из-за повреждения при обслуживании. За пассажирами вылетел другой самолет, сообщил ТАСС представитель аэропорта Благовещенска Евгений Червяков.

"Самолет прилетел в Благовещенск по расписанию, в 8:00 местного времени (02:00 мск), и должен был улететь в Москву в 10:00 (04:00 мск), но при обслуживании был поврежден. Чтобы увезти пассажиров, из Москвы вылетел новый борт", - сказал Червяков.

Новый борт, ориентировочно, прилетит в Благовещенск в 18:30 местного времени (12:30 мск), а улетит в 19:30 (13:30 мск).

На рейс были зарегистрированы 177 пассажиров. Они размещены в гостинице, их обеспечили питанием.