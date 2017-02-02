Портал "Автокод" поможет московским водителям выбрать полис КАСКО

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Водители смогут оформить онлайн-заявку на страховой полис КАСКО или продлить уже существующий через московский портал "Автокод". Новая услуга появилась на портале в четверг, сообщается на сайте столичной мэрии. Аналогичный сервис работает на "Автокоде" и для полисов ОСАГО.

"Сервис доступен владельцам легковых машин, зарегистрированных в Москве или Московской области. Автовладельцы смогут самостоятельно рассчитать стоимость КАСКО на свой транспорт при помощи специального калькулятора, а также сравнить наполнение полиса и условия страхования в разных компаниях", - отмечается в сообщении.

На портале также можно рассчитать стоимость продления действующего полиса КАСКО на очередной год с учетом индивидуальных скидок, которые предоставляют компании.

Сейчас на сайте через партнеров сервиса можно рассчитать и оформить КАСКО в четырех страховых компаниях. В марте пользователи смогут выбрать уже из 10 страховщиков. Если полис нужно продлить, скидки и надбавки рассчитываются с учетом имеющейся страховой истории. Для этого сервис связан с информационными системами страховщиков.

Для расчета и сравнения предложений нужно заполнить форму. Затем система подберет предложения от страховых компаний. Сервис подскажет, какие риски покрывает страховка, какие услуги и выплаты на замену и ремонт деталей включает полис. В предложении также будет указана сумма, в пределах которой автомобилист при необходимости будет ремонтировать автомобиль за свой счет.