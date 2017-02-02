Такси в Москве за три года подешевело на треть

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Стоимость поездок на такси в Москве с 2014 года подешевела на 30%, сообщил ТАСС заммэра города Максим Ликсутов.

"Стоимость такси в столице снизилась на 30% по сравнению с 2014 годом. В 2016 году средний чек за поездку на такси по Москве составлял около 500 рублей, в 2015 году - 650 рублей, в 2014 - 700 рублей", - сказал он.

С 2011 года правительство Москвы выдало около 75 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность, а согласно постановлению, принятому на заседании президиума столичного правительства, диспетчерские службы и агрегаторы такси, работающие в столице, войдут в Единую региональную навигационно-информационную систему (РНИС) города. Они будут, в частности, предоставлять данные о местоположении машин, а также номера государственных регистрационных знаков.

Эти данные помогут повысить безопасность пассажиров и более оперативно принимать меры при возникновении аварийных ситуаций на дорогах, а также создавать необходимую инфраструктуру - стоянки для такси и выделенные полосы.