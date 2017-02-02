Первый из шести проблемных объектов СУ-155 в Москве планируется ввести до конца марта

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Первый из шести проблемных объектов ГК "СУ-155" в Москве планируется ввести в эксплуатацию до конца марта 2017 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста).

"До конца первого квартала 2017 года проблемный объект ГК "СУ-155" в Фили-Давыдково планируется ввести в эксплуатацию. В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте близятся к завершению, проводится подключение дома к электроснабжению и тепловым сетям. Жилой дом, расположенный по адресу: Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 2, является одним из шести проблемных объектов СУ-155 в Москве. Пока он единственный, у которого готова вся необходимая строительная документация", - сказали в пресс-службе.

В конце прошлого года Мосгосстройнадзор проводил проверку на соответствие возведенного объекта техническим требованиям, проектной документации и иным нормативно-правовым актам. По итогам проверки было вынесено 53 замечания. На сегодняшний день застройщиком и техническим заказчиком устранены 27. По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, повторное предъявление объекта специалистам Мосгосстройнадзора запланировано на 28 февраля 2017 года.

ГК "СУ-155" через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вела в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, кв. 10С, корп. 8, районе Северное Чертаново, корп. 2АБВ, районе Фили-Давыдково, мкрн 69, корп. 2, районе Нагатино- Садовники, мкрн 1, корп. 29, 29Б, 30, городском округе Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, корп. 1, 2 и ул. Бочкова, вл. 11а, корп. 15, 23. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация не действовала или отсутствовала. Пострадавшими по объектам "СУ-155" в столице числятся более 2 тыс. пайщиков.