Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый из шести проблемных объектов СУ-155 в Москве планируется ввести до конца марта

Москва
2 февраля, 9:48 UTC+3
В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте близятся к завершению, проводится подключение дома к электроснабжению и тепловым сетям
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Первый из шести проблемных объектов ГК "СУ-155" в Москве планируется ввести в эксплуатацию до конца марта 2017 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста).

"До конца первого квартала 2017 года проблемный объект ГК "СУ-155" в Фили-Давыдково планируется ввести в эксплуатацию. В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте близятся к завершению, проводится подключение дома к электроснабжению и тепловым сетям. Жилой дом, расположенный по адресу: Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 2, является одним из шести проблемных объектов СУ-155 в Москве. Пока он единственный, у которого готова вся необходимая строительная документация", - сказали в пресс-службе.

В конце прошлого года Мосгосстройнадзор проводил проверку на соответствие возведенного объекта техническим требованиям, проектной документации и иным нормативно-правовым актам. По итогам проверки было вынесено 53 замечания. На сегодняшний день застройщиком и техническим заказчиком устранены 27. По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, повторное предъявление объекта специалистам Мосгосстройнадзора запланировано на 28 февраля 2017 года.

ГК "СУ-155" через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вела в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, кв. 10С, корп. 8, районе Северное Чертаново, корп. 2АБВ, районе Фили-Давыдково, мкрн 69, корп. 2, районе Нагатино- Садовники, мкрн 1, корп. 29, 29Б, 30, городском округе Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, корп. 1, 2 и ул. Бочкова, вл. 11а, корп. 15, 23. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация не действовала или отсутствовала. Пострадавшими по объектам "СУ-155" в столице числятся более 2 тыс. пайщиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результат
2
Премьер Австралии не стал комментировать сообщения о плохом разговоре с президентом США
3
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
4
Альтернативные допинг-тесты Поветкина дали отрицательный результат
5
СМИ: Порошенко намерен провести референдум по вступлению Украины в НАТО
6
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
7
Строители начали сооружать мостовые пролеты Крымского моста
Темы дня
Реклама