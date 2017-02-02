Москвичи предложили направить деньги от продажи арт-объектов города на благотворительность

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Москвичи проголосовали за то, чтобы средства, вырученные от продажи арт-объектов, созданных для городских фестивалей, шли на благотворительность. Таковы итоги голосования, представленные на странице мобильного приложения проекта "Активный гражданин".

"На вопрос "куда необходимо отправлять вырученные (от продажи арт-объектов) средства" большинство участников голосования (42%) ответили "на благотворительные цели". Еще 35% выбрали ответ "половину на благотворительность, половину на покупку арт-объектов". 13% респондентов предложили направлять средства на покупку новых арт-объектов, 5% затруднились с ответом, еще 5% считают, что это должны решать специалисты", - говорится в сообщении.

Голосование в проекте завершилось 1 февраля. В нем приняли участие более 209 тыс. пользователей "Активного гражданина".