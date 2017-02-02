Китайский парк с прудом и пагодами раскинется на 5,5 га на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ландшафтный парк в китайском стиле, который займет 5,5 га, появится в Останкинском районе Москвы в следующем году. Об этом сообщили в префектуре Северо-Восточного округа.

"На месте пустынного пространства появится уникальный объект - парк раскинется на более чем пяти гектарах. В его центре на 1 тыс. квадратных метрах разместится искусственный пруд, в который будут впадать ручьи, пронизывающие территорию парка, входная группа, Китайский ресторан, Дом чайных церемоний и выставочный комплекс будут выполнены в традиционном китайском стиле с пагодами", - рассказали в префектуре.

Дополнительно к имеющимся на территории деревьям будет высажено около 2 тыс. растений, сорта которых являются традиционными для китайского ландшафта. Сквозь все пространство китайского парка будут проложены дорожки и деревянные мостики, уставлены уличные светильники и скамьи для отдыха. Жители и гости северо-востока столицы смогут погрузиться в атмосферу Поднебесной. Парк станет составляющей проекта строительства Китайского делового центра "Хуамин".

В настоящее время здесь ведутся активные строительные работы: устройство монолитных железобетонных конструкций подземной части здания. По словам строителей, работы ведутся по графику. Сдача объекта, согласно проекту, намечена на третий квартал 2018 года.

"Парк Хуамин" - это первый в городе китайский деловой центр, появление которого будет способствовать развитию и укреплению деловых связей между предпринимателями России и Китая. Инициатива создания "Парка Хуамин" была высказана на встрече в 2001 году в Москве президента РФ Владимира Путина и премьера Госсовета КНР Чжу Жунцзи. В 2004-м столичные власти выделили участок для строительства в Северо-Восточном округе административном округе Москвы на улице Вильгельма Пика, 14. Торжественная церемония закладки первого камня в основание будущего центра состоялась 13 июня 2007 года.