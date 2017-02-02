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Каждая вторая сделка по продаже нежилого фонда Москвы приходится на объекты малой площади

Москва
2 февраля, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Всего в минувшем году реализовано 124 лота, на которые претендовали 780 участников
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Каждая вторая сделка по продаже нежилых помещений из имущественной казны Москвы приходится на объекты малой площади. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"50% от всего объема продаж нежилой недвижимости, собственником которой является Москва, приходится на объекты площадью до 50 кв. метров. Всего в минувшем году реализовано 124 лота, на которые претендовали 780 участников. Не первый год наблюдается увеличение объема продаж объектов малой площади. Если доля продаж малых площадей в 2014 году составила около 30%, то в 2015 году показатель вырос до 41%", - сказала Сергунина.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, среднее превышение стартовой цены по лоту в 2016 году составило 60%, в среднем на объект претендуют шесть участников. Он добавил, что бюджет Москвы по результатам торговых сессий 2016 года получил порядка 400 млн рублей.

Самое большое число лотов реализованы в СЗАО - 25, в СВАО - 18, поровну в САО и ЮАО - 17, в ЮЗАО - 13, в ВАО - 12, ЮВАО - 10, в ЦАО - 5, в ЗАО - 4, в ЗелАО - 3.

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