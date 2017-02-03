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Новые автоматы по продаже билетов появятся в московском метро к ЧМ-2018

Москва
3 февраля, 9:12 UTC+3
Пассажиры смогут купить и записать на "Тройку" любые виды билетов, а также приобрести проездные "ТАТ", "Единый" на разные сроки действия
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Новые автоматы в московском метро, которые установят к ЧМ-2018 по футболу, будут продавать карту "Тройка" и билет "90 минут". Как сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии, в подземке появятся 600 новых билетных автоматов с расширенным функционалом - в них пассажиры смогут купить и записать на "Тройку" любые виды билетов, а также приобрести проездные "ТАТ",  "Единый"  на разные сроки действия.

"Планируется, что автоматы смогут общаться с пассажирами на нескольких языках. Новые терминалы должны установить в вестибюлях всех станций метро к чемпионату мира по футболу 2018 года", - отмечается в сообщении. Сейчас в билетных автоматах можно только пополнить электронный кошелек "Тройки" и купить билеты "Единый" на одну и две поездки.

"Новые автоматы с расширенным функционалом станут, по сути, полноценным дополнительным кассовым окном. При этом сокращать число кассиров мы не планируем. Оплатить билет в автомате можно будет как наличными, так и при помощи банковской карты", - отметил первый заместитель начальника столичного метро Роман Латыпов.

По его словам, в базовой комплектации автоматов интерфейс для пассажиров будет доступен на русском и английском языках. К чемпионату мира - 2018 планируется увеличить количество языковых интерфейсов до шести, добавив немецкий, французский, китайский и испанский языки.

В вестибюле каждой станции метро установят как минимум по одному новому автомату, на некоторых станциях - больше. Это, например, пересадочные станции на Кольцевую линию и МЦК, привокзальные и те станции, что находятся у стадионов и туристических объектов: "Спортивная", "Спартак", "Комсомольская", "Павелецкая", "Белорусская", "Парк Победы", "Киевская", "Охотный Ряд", "Арбатская".

В московской подземке работает более 1,2 тыс. автоматов по продаже билетов. Все они оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда.

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