В суд направлено дело о хищении более 280 млн рублей руководством московской фирмы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении более 280 млн рублей руководством фирмы, учрежденной Департаментом городского имущества Москвы. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ОАО "ОЭК-Финанс" Андрея Байбарова, его подчиненных Ольги Ковалевой и Екатерины Голышевой, а также генерального директора ЗАО "ОФСК" Татьяны Гурщенковой, обвиняемых в присвоении или растрате, злоупотреблении полномочиями", - сказал он.

По версии следствия, Байбаров - руководитель ОАО "ОЭК-Финанс", учредителем которого является Департамент городского имущества Москвы "с целью хищения денежных средств общества организовал группу, состоящую из Ковалевой, Голышевой и Гурщенковой".

По данным следствия, "для реализации своего умысла, Байбаров при участии членов группы заключил от имени ОАО "ОЭК-Финанс" фиктивные договоры с подконтрольной ему ЗАО "ОФСК" на общую сумму 282 млн рублей". После чего они растратили эти деньги.

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы.