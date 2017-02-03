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Москвичи ближайшими вечерами смогут наблюдать в небе пролет МКС

Москва
3 февраля, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
С 3 по 15 февраля Международную космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после 18:00 мск в виде яркой быстро двигающейся звезды
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© nasa.gov

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы с 3 по 15 февраля могут наблюдать в вечернем небе пролет Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Московском планетарии.

"С 3 по 15 февраля продлится период вечерней видимости МКС над Москвой и центральными регионами России. Международную космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после 18:00 мск в виде яркой быстро двигающейся звезды", - уточнили в пресс-службе учреждения.

Телескопы или бинокли для наблюдений не понадобятся. МКС движется очень быстро, и поймать ее с помощью оптического прибора крайне сложно, а вот невооруженным глазом она видна очень хорошо. По яркости Международная космическая станция может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а ее быстрое движение по небосводу обращает на себя внимание наблюдателей.

Как пояснили в планетарии, "космический дом" всегда движется с запада на восток и совершает один виток приблизительно за полтора часа. Видимой с Земли МКС становится при совпадении нескольких факторов - станция освещается Солнцем и на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как Луна.

"Во время пролета нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом. Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца", - прокомментировал руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов.

Станцию можно будет увидеть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске.

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