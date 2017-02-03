Пожар в сауне в спорткомплексе на западе Москвы потушен

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар в помещении сауны в спорткомплексе в столичном районе Сетунь, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве.
Пожар произошел в сауне, расположенной в бассейне "Сетунь" на улице Толбухина. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, которые эвакуировали из здания спорткомплекса порядка 100 человек.
"Пожар в сауне ликвидирован, его площадь составила 10 кв. метров. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", - сказал собеседник агентства.