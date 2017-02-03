Число пользователей московского проекта "Активный гражданин" достигло полутора миллионов

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Число зарегистрированных пользователей проекта "Активный гражданин" достигло 1,5 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.
"В проекте "Активный гражданин" зарегистрирован полуторамиллионный участник. Им стала москвичка Софья Новикова", - сказали в пресс-службе.
С момента запуска в 2014 году в проекте "Активный гражданин" проведено уже более 2 тыс. голосований и реализовано более 1230 решений горожан. Менее чем за три года было собрано и обработано более 64 млн мнений по актуальным городским вопросам.