Число пользователей московского проекта "Активный гражданин" достигло полутора миллионов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Число зарегистрированных пользователей проекта "Активный гражданин" достигло 1,5 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

"В проекте "Активный гражданин" зарегистрирован полуторамиллионный участник. Им стала москвичка Софья Новикова", - сказали в пресс-службе.

С момента запуска в 2014 году в проекте "Активный гражданин" проведено уже более 2 тыс. голосований и реализовано более 1230 решений горожан. Менее чем за три года было собрано и обработано более 64 млн мнений по актуальным городским вопросам.