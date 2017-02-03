Концепцию реконструкции здания Третьяковки разработают Рэм Колхас и Владимир Плоткин

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Архитектурной концепцией развития Третьяковской галереи на Крымском Валу вместе с основателем бюро ОМА/АМО Рэмом Колхасом займется главный архитектор ТПО "Резерв" Владимир Плоткин.

"Мы планируем работать вместе с архитектурным бюро "Резерв". Мы на пути к каким-то уже зафиксированным договоренностям по созданию концепции - не проекта, а концепции реконструкции здания на Крымском Валу с сохранением всех особенностей этой замечательной архитектуры", - сказала журналистам директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Как сообщал ТАСС ранее, лауреат Прицкеровской премии архитектор Рэм Колхас предложит идеи открытости музея для посетителей и города в рамках концепции развития Третьяковской галереи до 2025 года.

В частности, по его предложению в Лаврушинском переулке обозначатся крупные функциональные зоны - например, Образовательный центр и Центр изучения коллекции с депозитарием, отделом рукописей и архивом. Эти зоны объединит обновленное общественное пространство, которое подразумевает тесную связь музея и города. В теплое время года там будут проводиться разнообразные музейные фестивали и концерты. Большая часть дворов будет открыта и благоустроена.

Идея "выхода в город" также будет реализована по согласованию с дирекцией Парка Горького и на Крымском Валу. Колхас в числе прочего предложил исходить из того, что в Лаврушинском работает формула "радикального консерватизма", а Крымский Вал - это трансформация и устремленность в будущее. Соответственно, и основной состав посетителей там предполагают увидеть разный - школьники и туристы в первом случае и молодежь - во втором.

По словам Владимира Плоткина, он знаком с этими идеями Колхаса, однако подчеркнул, что это - первые предложения и работа будет продолжена.