Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 130 женских консультаций Москвы планируется передать роддомам в 2017 году

Москва
3 февраля, 13:06 дата обновления: 3 февраля, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Уточняется, что медперсонал женских консультаций продолжит работать в тех же кабинетах, а пациентки будут приходить в ту консультацию, к которой привыкли
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Все женские консультации столицы планируется прикрепить к родильным домам в 2017 году. Об этом в пятницу сообщил главный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников.

"В Москве 131 женская консультация, в результате все они должны быть прикреплены к родильным домам при больницах, а не к районным поликлиникам. Это второй этап по структурированию работы наших медучреждений, которое ведется на протяжении последних трех лет. А началось все с того, что роддома вошли в структуру многопрофильных больниц", - сказал Коноплянников в интервью, опубликованном на официальном портале мэра Москвы.

По его словам, в настоящий момент идет пилотный проект: к Центру планирования семьи на Севастопольском проспекте присоединили четыре женских консультации, которые находились в подчинении городских поликлиник. "Прежде всего (объединение идет - ред.) для безопасности наших пациенток. Роды и беременность - это хоть и естественные, но крайне сложные физиологические процессы в организме женщины. В роддоме, который не связан с многопрофильной клиникой, при критических ситуациях организовать помощь других специалистов сложно", - пояснил Коноплянников.

Он уточнил, что медперсонал женских консультаций продолжит работать в тех же кабинетах, а пациентки будут приходить в ту консультацию, к которой привыкли. При этом врачи женских консультаций станут сотрудниками родильного дома. Они смогут в рабочем порядке получать помощь от специалистов, принимающих роды. В то же время за пациенткой останется право выбирать роддом, в котором она будет рожать.

Увеличение рождаемости

Коноплянников также сообщил, что число родов в Москве в 2016 году выросло по сравнению с 2015 годом более чем на три тысячи.

"В 2015 году в столице было принято 133 576 родов. В 2016 году количество принятых родов достигло 137 тысяч. У нас с 2010 года идет постепенное увеличение рождаемости. Я очень не люблю выражение "бэби-бум", могу сказать иначе: каждый день в Москве рождаются 300-350 новых жителей", - сказал Коноплянников.

По его словам, процент преждевременных родов остается невысоким, показатель не превышает 6%. "С 2012 года мы получили возможность помогать недоношенным малышам с 22-недельным сроком и весом в 500 граммов. Во всех родильных домах есть реанимационные отделения, оборудованы специальные кюветы для недоношенных детей, у нас также закупаются все препараты для формирования легочной ткани, специальные аппараты искусственной вентиляции легких, менее травматичные для младенцев. Все это мы получили благодаря городской программе модернизации здравоохранения", - отметил Коноплянников.

Главный акушер подчеркнул, что чаще всего первые роды принимаются у пациенток после 30 лет. "Сказать, каков идеальный возраст для рождения ребенка, невозможно. Это каждая женщина решает сама, учитывая свои социальные условия, но, с точки зрения акушеров-гинекологов, чем старше пациентка, тем больше груз соматических заболеваний, которые могут повлиять на беременность и роды. Пик здоровья и физической активности женщины, когда роды проходят легче всего, это период с 20-22 до 35-37 лет", - пояснил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лукашенко: Белоруссия может обойтись без российской нефти
2
ФССП о новой схеме отмывания денег: мы не проверяем решения судов
3
Лукашенко считает, что Россия нарушила договор о границе
4
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
5
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
6
Скончалась старейшая актриса России Зоя Булгакова
7
Лукашенко: Белоруссия обратилась в суд по поводу нефтегазового спора с РФ
Темы дня
Реклама