В московских роддомах появится сеть Wi-Fi

Франсуа Фийон не намерен покидать французский избирательный марафонМеждународная панорама 3 февраля, 13:40
Мутко: манеж в Екатеринбурге необходимо использовать для матчей РФПЛСпорт 3 февраля, 13:29
Работы по снижению шума начнутся на шести станциях московского метроМосква 3 февраля, 13:23
Футболист "Атлетико" Эрнандес задержан полицией по подозрению в насилииСпорт 3 февраля, 13:18
Банк России будет блокировать мошеннические сайты рунетаЭкономика и бизнес 3 февраля, 13:18
Россельхознадзор не обеспокоен поручением Лукашенко о возбуждении дела против ДанквертаЭкономика и бизнес 3 февраля, 13:17
Концепцию реконструкции здания Третьяковки разработают Рэм Колхас и Владимир ПлоткинМосква 3 февраля, 13:12
Сын Константина Цзю выиграл второй поединок в профессиональном боксеСпорт 3 февраля, 13:09
Пользователи Wi-Fi в метро весь февраль смогут посещать Третьяковскую галерею со скидкойМосква 3 февраля, 13:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Беспроводная сеть Wi-Fi появится в родильных домах в Москве в ближайшее время. Об этом в пятницу сообщил главный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников.
"В ближайшее время практически во всех роддомах будет доступен Wi-Fi. Беспроводной интернет уже есть в роддоме №4, в Центре планирования и еще нескольких учреждениях", - сказал Коноплянников в интервью, опубликованном на официальном портале мэра Москвы.
Он напомнил, что в 2017 году в столице после масштабного капремонта откроются родильный дом ГКБ №40 (ранее 5-й роддом), родильный дом ГКБ имени Спасокукоцкого (ранее 27-й роддом) и большой перинатальный центр на базе 67-й больницы.
В столице работают 8,7 тыс. точек бесплатного доступа к Wi-Fi, примерно 7,5 тыс. из них расположено в зданиях, на территории общежитий вузов, остальные - преимущественно в парках и зонах отдыха. Кроме того, бесплатный Wi-Fi действует в метро и частично в наземном транспорте.