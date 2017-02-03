В московских роддомах появится сеть Wi-Fi

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Беспроводная сеть Wi-Fi появится в родильных домах в Москве в ближайшее время. Об этом в пятницу сообщил главный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников.

"В ближайшее время практически во всех роддомах будет доступен Wi-Fi. Беспроводной интернет уже есть в роддоме №4, в Центре планирования и еще нескольких учреждениях", - сказал Коноплянников в интервью, опубликованном на официальном портале мэра Москвы.

Он напомнил, что в 2017 году в столице после масштабного капремонта откроются родильный дом ГКБ №40 (ранее 5-й роддом), родильный дом ГКБ имени Спасокукоцкого (ранее 27-й роддом) и большой перинатальный центр на базе 67-й больницы.

В столице работают 8,7 тыс. точек бесплатного доступа к Wi-Fi, примерно 7,5 тыс. из них расположено в зданиях, на территории общежитий вузов, остальные - преимущественно в парках и зонах отдыха. Кроме того, бесплатный Wi-Fi действует в метро и частично в наземном транспорте.