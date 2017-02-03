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Работы по снижению шума начнутся на шести станциях московского метро

Москва
3 февраля, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
На станциях будут установлены виброзащитные элементы, которые снизят шум поездов
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© Валерий Шарифулин/ТАСC

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Виброзащитные элементы, которые позволят снизить шум приближающегося поезда, установят на путевой инфраструктуре Московского метрополитена. Как сообщается на сайте столичной мэрии, за счет этого шум в метро в среднем снизится на 10%.

"На путевой инфраструктуре метро будут использоваться технологии LVT (Low Vibration Track - путь пониженной вибрации), которые снизят уровень шума примерно с 80 до 72 децибел", - говорится в сообщении.

Работы по снижению шума начнутся уже в феврале на станциях "Владыкино", "Планерная", "Свиблово", "Динамо", "Бауманская" и "Парк культуры" (кольцевая). Работы будут проводиться в ночные часы и во время технологических окон.

Такие технологии уже есть на участках от "Саларьева" до "Тропарева" и от "Петровско-Разумовской" до "Бутырской", а также на станции "Спартак".

Станции, которые только откроются в этом году, тоже оснастят новыми технологиями.

Снижению шума в подземке способствуют и новые поезда "Ока" с тихим ходом. Они курсируют на Серпуховско-Тимирязевской и других линиях метро.

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