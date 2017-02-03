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Более 80% госуслуг в строительстве оформляются в Москве в электронном виде

Москва
3 февраля, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
В мировом рейтинге Всемирного банка Москва поднялась на 64 позиции, отметил заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Стройкомплекс Москвы почти полностью перешел на электронный документооборот, более 80% госуслуг в строительстве оформляются в электронном виде. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Мы практически перешли на электронный документооборот: 13 госуслуг в строительстве можно оформить в электронном виде. Благодаря этой работе Москва поднялась на 64 позиции в мировом рейтинге Всемирного банка и занимает теперь 115-ю строчку", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в прошлом году началось формирование Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, запущен в открытом доступе онлайн-сервис "калькулятор процедур", и исключены пять избыточных административных процедур.

Хуснуллин напомнил, Москва на протяжении последних лет демонстрирует уверенный рост в авторитетном рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business) по направлению "Получение разрешений на строительство".

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