Мосинжпроект: китайские специалисты имеют отличную практику строительства метро

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Участие китайских строителей в создании новых станций Московского метрополитена станет важным фактором развития транспортной инфраструктуры Москвы, поскольку они имеют отличную практику строительства метро. Об этом в пятницу ТАСС сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.

"Строительство метрополитена требует применения лучших мировых практик, и у наших партнеров китайской компании CRCC, с которой мы на днях подписали контракт, есть все преимущества: быстрые темпы строительства, использование международных передовых строительных технологий, высокая производительность труда и финансовая стабильность", - отметил Газизуллин.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что китайские метростроители привезут в Москву специалистов и оборудование, в частности, тоннелепроходческие щиты.

"Мы очень серьезно изучили и сравнили наши технологии с китайскими. Мы очень похожи, и я не вижу никаких рисков, что наши китайские коллеги не смогут проектировать или работать в России", - сказал Хуснуллин. Глава стройкомплекса напомнил, что Мосинжпроект заключил с китайцами контракт на сумму 22 млрд рублей. По его словам, в Москву приедут китайские специалисты - управленческий персонал и команда, которая будет управлять тоннелепроходческими щитами.

24 января состоялась церемония подписания контракта на выполнение комплекса строительно-монтажных работ между АО "Мосинжпроект" и ООО "СиАрСиСи Рус" (представительство компании CRCC в России).

В рамках контракта будут выполнены работы по строительству станционных комплексов "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", перегонных тоннелей с притоннельными сооружениями и тупиков за станцией "Аминьевское шоссе". Сроки выполнения работ согласно договору: январь 2017 - декабрь 2019 года.