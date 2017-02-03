Москва сэкономила за год почти 100 млрд рублей по итогам экспертизы проектов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Москва сэкономила за год более 97 млрд рублей городского бюджета, благодаря экспертизе строительных проектов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"В прошлом году было рассмотрено более 7,3 тыс. комплектов проектной документации. По результатам экспертизы на 15,3% обеспечено снижение стоимости строительства объектов, на 35% снижена стоимость проектных работ по непроизводственным объектам, в том числе метрополитена", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что фактически каждый пятый объект в городе строится на сэкономленные деньги. "Все сэкономленные средства были направлены на строительство новых объектов", - подчеркнул заммэра.

Хуснуллин также сообщил, что всего с 2011 по 2016 год в результате экспертизы строительных проектов было сэкономлено более 512 млрд рублей, что составляет 16,9% их первоначальной стоимости.

"Работу по экспертизе проектов и снижению сметной стоимости планируется продолжить и в следующем году. По нашим предварительным оценкам, снижение сметной стоимости проектов в следующем году должно составить не ниже 12% от изначальной", - сказал глава стройкомплекса.