В мэрии считают, что согласование встреч депутатов с избирателями повысит их безопасность

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Законопроект, который предусматривает уведомление органов власти о проведении депутатами встреч с избирателями, позволит повысить уровень безопасности на этих мероприятиях. Такое мнение высказал ТАСС первый замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник, комментируя внесенный накануне в Госдуму документ.

Автор документа - член фракции "Единая Россия" Ирина Белых предлагает прописать, что "проведение встреч депутата Госдумы с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Эта норма также распространяется на депутатов региональных законодательных собраний и муниципальных советов.

Как напомнил Олейник, в настоящее время депутаты не обязаны уведомлять органы власти о проведении встреч с избирателями.

"При этом (при проведении встреч) не учитывалось место проведения: использовались детские площадки, тротуары, использовались площадки, где проводились мероприятия", - сказал он.

"Приходит (на эти встречи) от 20 до 500 человек, и в этой ситуации необходимо для правоохранительных органов заранее подобрать место для надлежащего проведения мероприятия и обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе и принятие мер антитеррористической защищенности", - добавил собеседник агентства.

В то же время он отметил, что законопроектом предлагается сокращение срока подачи уведомления для депутатов. "Для того, чтобы не на общих основаниях подходить, предлагается сократить срок подачи (заявки на мероприятие) с 15 до 7 дней", - подчеркнул собеседник агентства.

В конце 2016 года Московская городская дума приняла закон, обязывающий столичных и муниципальных депутатов согласовывать как митинги встречи с избирателями. Без уведомления городских властей можно проводить только собрания. Уведомление необходимо подавать, в соответствии с федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", не ранее 15 и не позднее 10 дней до планируемого мероприятия.