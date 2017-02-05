В Москве установлена мемориальная табличка в память о раввине Медалье

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Памятная табличка установлена в воскресенье в Москве в память о расстрелянном в 1938 году главном раввине Москвы Шмер-Лейбе Медалье. Она открыта в рамках проекта "Последний адрес", увековечивающего память жертв политических репрессий 1930-50-х годов, сообщил ТАСС президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.

"Дома, в котором жил раввин, давно нет, но специалисты проекта "Последний адрес" точно установили его бывшее месторасположение, появилась возможность отметить памятной табличкой это место на улице Летчика Бабушкина, где теперь находится жилой дом", - рассказал он.

Шмер-Лейб Медалье был расстрелян 26 апреля 1938 года по обвинению в антисоветском заговоре, реабилитирован посмертно через 20 лет.

Медалье, по словам Каннера, был одним из немногих раввинов, кто продолжал жить в те годы в советской России, он был духовным лидером еврейской общины, имел огромнейший авторитет на территории всего СССР. "Очень важен факт того, что он мог уехать из СССР, как это сделали некоторые члены его семьи, но Медалье остался, понимая, что без своего раввина община не сможет выжить", - отметил Каннер. Шмер-Лейб Медалье являл собой "пример несгибаемой веры, подлинной святости и огромной силы духа", заявил ранее главный раввин России Берл Лазар.

На церемонии присутствовали правнуки Медалье, посол Израиля в России Гарри Корен, председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

В рамках проекта "Последний адрес", увековечивающего память жертв политических репрессий 1930-50-х годов, в разных городах России установлено около 400 табличек.