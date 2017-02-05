Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В центре Москвы электропоезд насмерть сбил женщину

Москва
5 февраля, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Также серьезно травмирован мужчина
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Электропоезд сбил насмерть женщину и тяжело ранил мужчину, которые переходили пути в неположенном месте в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"Электропоезд сбил насмерть женщину и серьезно травмировал мужчину в районе станции "Каланчевская" Курского направления Московской железной дороги. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа, личность пострадавших и обстоятельства случившегося устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

В управлении в связи с ЧП напомнили о необходимости соблюдать меры личной безопасности на объектах железной дороги, призвав не переходить пути в неположенном месте и не перебегать железнодорожное полотно перед близко идущим поездом. К особому вниманию призывают родителей, находящихся вместе с детьми на вокзалах и платформах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Урале возбуждено дело о смерти ребенка, предположительно погибшего от укусов собак
2
Пенс: менять режим санкций против РФ преждевременно, все зависит от позиции Москвы
3
Исполнительница гимна России перед финалом ЧМ по бенди забыла слова
4
Савченко заявила о готовности стать президентом
5
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным
6
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама