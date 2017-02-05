В центре Москвы электропоезд насмерть сбил женщину

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Электропоезд сбил насмерть женщину и тяжело ранил мужчину, которые переходили пути в неположенном месте в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"Электропоезд сбил насмерть женщину и серьезно травмировал мужчину в районе станции "Каланчевская" Курского направления Московской железной дороги. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа, личность пострадавших и обстоятельства случившегося устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

В управлении в связи с ЧП напомнили о необходимости соблюдать меры личной безопасности на объектах железной дороги, призвав не переходить пути в неположенном месте и не перебегать железнодорожное полотно перед близко идущим поездом. К особому вниманию призывают родителей, находящихся вместе с детьми на вокзалах и платформах.