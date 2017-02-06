День московского транспорта может стать официальным праздником в столице

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Новый официальный праздник - День московского транспорта - может появиться в столице. Как сообщается на сайте столичного парламента, в Мосгордуму внесен законопроект, предлагающий расширить перечень официальных городских праздников.
"В связи с развитием московского транспорта и его значением для функционирования и развития столицы предлагается установить в городе Москве праздник "День Московского транспорта" с датой празднования во вторую субботу июля", - говорится в пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы от 22 сентября 2004 года № 56 "О праздниках города Москвы".
Как уточняется в документе, дата празднования приурочена к запуску 7 июля 1872 года конки - первого вида городского общественного транспорта в Москве.
Законопроект внесен мэром столицы.