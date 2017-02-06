Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

День московского транспорта может стать официальным праздником в столице

Москва
6 февраля, 0:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Отмечать праздник предлагают во вторую субботу июля
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Новый официальный праздник - День московского транспорта - может появиться в столице. Как сообщается на сайте столичного парламента, в Мосгордуму внесен законопроект, предлагающий расширить перечень официальных городских праздников.

"В связи с развитием московского транспорта и его значением для функционирования и развития столицы предлагается установить в городе Москве праздник "День Московского транспорта" с датой празднования во вторую субботу июля", - говорится в пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы от 22 сентября 2004 года № 56 "О праздниках города Москвы".

Как уточняется в документе, дата празднования приурочена к запуску 7 июля 1872 года конки - первого вида городского общественного транспорта в Москве.

Законопроект внесен мэром столицы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Урале возбуждено дело о смерти ребенка, предположительно погибшего от укусов собак
2
Пенс: менять режим санкций против РФ преждевременно, все зависит от позиции Москвы
3
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
4
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным
5
Шведы вернули должок: сборная России проиграла в финале ЧМ по бенди
6
Басурин: Киев стянул дополнительную технику к линии разграничения
7
Минздрав Подмосковья: пациентка отказалась от обвинений подольского врача в изнасиловании
Темы дня
Реклама