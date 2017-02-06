В многоэтажном доме на юге Москвы горит квартира

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Квартира горит в многоэтажном доме на юге Москвы, пожарные спасли несколько человек, обнаружен один погибший. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ столицы.
"Квартира горит на четвертом этаже, из подъезда дома проводится спасение и эвакуация людей. На пожаре есть пострадавшие", - сказали в пресс-службе.
ЧП произошло в 17 этажном доме по адресу: Шипиловская улица, дом № 39. На месте происшествия работают 7 пожарно-спасательных расчетов и несколько бригад скорой помощи.