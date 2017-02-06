Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 3 тыс. камер видеонаблюдения установят в "Лужниках"

Москва
6 февраля, 9:32 UTC+3
Сейчас на территории стадиона действует 400 камер
Поделиться
Материал из 1 страницы
Спортивный комплекс "Лужники"

Спортивный комплекс "Лужники"

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Монтаж камер видеонаблюдения начнется в московском спорткомплексе "Лужники" в конце февраля - начале марта. Как сообщается на сайте столичной мэрии, установят около 1,6 тыс. камер.

"Сейчас там уже действует 400. Таким образом, система видеонаблюдения расширится в четыре раза. Кроме того, 1,3 тыс. устройств расположатся на самой арене, где сейчас завершается реконструкция", - отмечается в сообщении. Все видеокамеры будут объединены в общую систему наблюдения. Работы по монтажу планируется завершить к лету.

Смотрите также
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018

На территории стадиона, помимо камер, планируется установить около 900 различных датчиков, сканеров, мониторов и детекторов. Здесь появятся шесть транспортных контрольно-пропускных пунктов (КПП) с 39 полосами досмотра и семь пешеходных КПП с 427 точками прохода для посетителей. На территории комплекса будет создан единый периметр безопасности.

Основные строительные работы на стадионе "Лужники" уже завершены, сейчас ведутся пуск и наладка оборудования, монтаж инженерных систем и установка кресел. На Большой спортивной арене состоится церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, а также один из полуфиналов и финал турнира.

Количество зрительских мест увеличится с 78 до 81 тыс., трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. На стадионе появится единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и поля, здесь установят два больших видеоэкрана для просмотра матчей.
К проведению мундиаля обновляется и весь олимпийский комплекс "Лужники". Здесь строят несколько новых спортивных объектов, в том числе плавательный центр с крытыми бассейнами и аквапарком. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WSJ: администрация Трампа изучает возможности вбить клин между РФ и Ираном
2
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
3
Fox: Трамп признался, что его не покидает ощущение сюрреалистичности происходящего с ним
4
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
5
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
6
Fox: Трамп сомневается в праве США читать мораль России
7
WSJ: администрация Трампа может сделать приоритетом вывод на орбиту космической станции
Темы дня
Реклама