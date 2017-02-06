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Серийных квартирных воров поймали в Москве после погони со стрельбой

Москва
6 февраля, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Задержанные будут заключены под стражу
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции после погони со стрельбой задержали в Москве предполагаемых серийных квартирных воров сразу после совершения кражи, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичного управления уголовного розыска задержаны трое уроженцев Московской области, подозреваемых в серии квартирных краж на востоке и юго-востоке столицы", - сказала она.

По словам Волк, трое участников группы на автомобиле подъехали к дому на улице Вишняковской, взломали дверь одной из квартир и похитили имущество на сумму более 80 тысяч рублей. Добычу они погрузили в машину и попытались скрыться, однако полицейские организовали погоню, в ходе которой выстрелили в воздух, рассказала представитель МВД.

"Подозреваемые были задержаны, двое из них являются ранее судимыми. В машине обнаружено и изъято похищенное из квартиры имущество. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.

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