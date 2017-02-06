Вымогавший у местного жителя 350 тыс. рублей лжеполицейский задержан в Москве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы задержали мужчину, который под видом полицейского провел личный досмотр гражданина, подкинул ему наркотики и требовал деньги за непривлечение к ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Накануне в отдел полиции обратился мужчина. "Заявитель рассказал, что к нему подошел неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, провел личный досмотр, в ходе которого достал пакет с неизвестным веществом, который заявителю не принадлежал. За непривлечение мужчины к уголовной ответственности он потребовал вознаграждение в размере 350 тыс. рублей", - рассказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в момент передачи денег. Им оказался 39-летний житель столицы, у которого было изъято служебное удостоверение несуществующей организации.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.