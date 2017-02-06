На севере Москвы столкнулись автобус и "Газель", пострадали оба водителя

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Рейсовый автобус без пассажиров и автомобиль "Газель" столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве, в аварии пострадали оба водителя. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, одного раненого с места ДТП доставил в больницу санитарный вертолет.

"Столкновение рейсового автобуса без пассажиров с "Газелью" произошло возле дома № 34 на Дмитровском шоссе. В аварии пострадали оба водителя, один из которых доставлен в больницу вертолетом Московского авиационного центра", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые устанавливают причину аварии.