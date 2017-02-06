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Памятник главе советской внешней разведки в годы войны Фитину установят в Москве

Москва
6 февраля, 13:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, февраля. /ТАСС
Открытие запланировано на октябрь
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Памятник главе советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны, одному из создателей ядерного щита России Павлу Фитину будет установлен в Москве, сообщил ТАСС историк, писатель, автор книги "Фитин" Александр Бондаренко.

"В Москве принято решение о создании и установке памятника главе советской внешней разведки в годы войны Павлу Фитину. Памятник будет установлен в центре Москвы, на территории пресс-бюро Службы внешней разведки. Сейчас также рассматривается вопрос создания сквера имени Фитина и установки бюста на территории спорткомплекса "Динамо" в Екатеринбурге", - сказал он.

Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов добавил, что над памятником работает скульптор Андрей Ковальчук, открытие запланировано на октябрь. "Уроженец уральского села Ожогина Павел Михайлович Фитин внес огромный вклад в обеспечение безопасности нашей Родины, поэтому в год празднования 100-летия органов государственной безопасности руководство Службы внешней разведки приняло решение увековечить память этого выдающегося руководителя", - сказал Иванов.

Как отметил Александр Бондаренко, имя Павла Фитина тесно связано с Уралом, прежде всего потому, что здесь он занимался развитием атомного проекта. "Именно Фитину принадлежала инициатива заняться атомной проблематикой еще в 1943 году. Здесь, на Урале, он продолжил заниматься ядерным проектом. Как сказал тогда Молотов, получив доступ к атомным секретам, советская разведка оправдала не только свое прошлое, но и свое будущее ", - отметил историк.

Собеседник агентства напомнил, что интерес к личности Фитина, о "котором 70 лет у нас почти ничего не было известно", возник благодаря книге "Фитин" в серии "ЖЗЛ", которая в 2015 году была издана шеститысячным тиражом.

"Фактически был открыт человек, которым можно гордиться. Книга вызвала большой резонанс, в том числе благодаря ветеранам управления ФСБ по Свердловской области. После того, как в Екатеринбурге Фитину установили мемориальную доску на здании управления ФСБ, возникла идея установки памятника в Москве", - пояснил писатель.

Бондаренко добавил, что в случае третьего переиздания книги "Фитин" в нее будет добавлена новая глава о защите Фитиным атомных проектов.

Павел Фитин

Павел Михайлович Фитин возглавлял советскую внешнюю разведку с 1939 года по 1946 год. Только за первую половину 1941 года он передал порядка 120 сообщений со своей подписью о начале войны. Он смог заметить первую информацию о развитии атомного проекта в Англии, что способствовало созданию при Госкомитете обороны СССР комитета по атомной проблеме и организации особого научно-исследовательского института.

По настоянию Фитина при академии наук СССР в 1942 году была создана лаборатория №2, которая занялась атомной проблемой. В марте 1944 года он подготовил аналитическую справку об атомной промышленности противников на основе данных, полученных разведкой. Был создан особый институт и выбраны города, отдаленные от центра, в том числе на Урале, где продолжались работы по обогащению урана.

После отставки с должности главы советской внешней разведки, 1 апреля 1947 года Фитина назначили на должность заместителя начальника управления госбезопасности по Свердловской области. 27 сентября 1951 года его перевели министром госбезопасности Казахской ССР. С 16 марта по 16 июля 1953 года он был начальником УМВД по Свердловской области.

Фигура Фитина в знаменитом фильме "17 мгновений весны" представлена под псевдонимом "Алекс", который стоял в шифровках "Юстаса" (Исаева) "Алексу".

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