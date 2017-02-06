Москвичи назвали запуск МЦК и рост числа электронных госуслуг главными событиями 2016 г.

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Москвичи определили главные события, произошедшие в столице в 2016 году. Итоги голосования представлены на соответствующих страницах мобильного приложения проекта "Активный гражданин".

"Голосование в проекте проходило в три этапа. Первая часть стартовала 29 декабря 2016 года, вторая - 3 января, третья - 5 января. Завершились все этапы 5 февраля", - уточняется на сайте проекта.

Городская среда и транспорт

На первом участникам было предложено выбрать главные, на их взгляд, события и мероприятия, касающиеся городской среды, общественного транспорта и культуры. В нем приняли участие почти 190 тыс. человек.

Согласно данным, представленным в мобильном приложении "Активного гражданина", главным делом Москвы в сфере городской среды пользователи проекта назвали реализацию программы "Моя улица" (29% голосов), реконструкцию МКАД (28% голосов), программу "Миллион деревьев" (26% голосов). В транспортной сфере в 2016 году москвичи выделили запуск Московского центрального кольца (62% голосов). Вторым по популярности ответом стало открытие новых участков метро "Тропарево" - "Саларьево" и "Марьина Роща" - "Петровско- Разумовская" (10%), третьим - внедрение новой модели работы городского транспорта (9%).

В сфере культуры москвичи выбрали главным делом 2016 года "Ночи не для сна" (26%) - тематические ночи "Ночь в театре", "Ночь искусств", "Библионочь". На втором месте - старт проекта "Музыка в метро" (19%), на третьем - старт проекта "Уличные музыканты в парках" (14%).

Госуслуги и фестивали

На втором этапе голосования участникам проекта предложили выбрать наиболее значимые события в 2016 году, касающиеся городских услуг и сервисов, городских фестивалей и спорта. В нем приняли участие почти 178 тыс. человек.

Как уточняется на странице в мобильном приложении проекта "Активный гражданин", лидером по числу голосов пользователей стал ответ "Еще больше госуслуг в электронном виде" (44%). Следом идет ответ "Центры госуслуг "Мои документы" открылись в каждом районе столицы" (37%), на третьем месте - "на портале "Наш город" открылись новые темы для обращений" (10%).

Среди городских фестивалей пользователям проекта "Активный гражданин" наиболее запомнились "Путешествие в Рождество" (18%), "День города Москвы" (17%), "Круг света" (13%). А среди достижений и событий в области спорта - выступления московских спортсменов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (31%), открытие центров спортивного тестирования детей (23%) и нового стадиона ЦСКА (16%).

Международное признание

На третьем этапе голосования пользователи проекта оценивали результаты работы "Активного гражданина" и достижения Москвы на международной и общероссийской арене. В этом этапе приняли участие более 174 тыс. человек.

В мобильном приложении проекта сообщается, что москвичи посчитали, что самый важный результат работы проекта "Активный гражданин" в 2016 году - это озеленение дворов в рамках акции "Миллион деревьев" (16% голосов). На втором месте по значимости - благоустройство 48 парков рядом с местом жительства (15%), на третьем - открытие центров госуслуг "Мои документы" по адресам, одобренным участниками проекта (11%).

Оценив работу Москвы на международной и общероссийской арене, участники проекта назвали главным достижением столицы то, что Москва вошла в топ-10 самых привлекательных для туризма городов мира (36%), а также то, что московские школы вошли в десятку лучших в мире (16%), и вручение Москве премии World Smart City Awards в Барселоне (14%).