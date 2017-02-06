Похитившие более 20 млн руб. лжеэкстрасенсы предстанут перед судом в Москве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении лжеэкстрасенсов, обманувших 55 человек на сумму более 20 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 10 участников группы жителей Москвы и Московской области, а также граждан Узбекистана и Украины в возрасте от 24 до 44 лет, обвиняемых в мошенничестве", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, с января 2014 по октябрь 2015 года участники группы "экстрасенсов" и "ясновидящих" по телефону убеждали граждан в необходимости проведения специальных сеансов и приобретении оккультной символики, которая поможет им решить все проблемы. Под видом целительства они похищали денежные средства у доверчивых граждан, а также запугивали своих клиентов негативными последствиями и гибелью в случае отказа от их помощи.

"Для привлечения клиентов злоумышленники размещали рекламу в различных теле- и радиопередачах, с указанием телефонных номеров кол-центра", - отметили в ведомстве. Всего от действий мошенников пострадали 55 жителей различных регионов России, которым причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей.

В октябре 2015 года сотрудники полиции задержали одного из организаторов преступной группы Владимира Ковальчука, а также некоторых его сообщников. В феврале 2016 года деятельность группы была полностью пресечена. В настоящее время восемь обвиняемых содержатся под стражей, двое - под домашним арестом.