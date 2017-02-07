МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате ДТП на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД России по Москве.

"В районе дома 76 по Шоссе Энтузиастов в 04:50 мск произошло ДТП", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы столичного ГИБДД, водитель автомашины Hyundai не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, опрокинулся и совершил столкновение с Volkswagen. В результате ДТП пострадал водитель Hyundai, с травмами он был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливается причина аварии.