Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один человек пострадал в результате ДТП на востоке Москвы

Москва
7 февраля, 9:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Устанавливается причина аварии
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате ДТП на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД России по Москве.

"В районе дома 76 по Шоссе Энтузиастов в 04:50 мск произошло ДТП", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы столичного ГИБДД, водитель автомашины Hyundai не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, опрокинулся и совершил столкновение с Volkswagen. В результате ДТП пострадал водитель Hyundai, с травмами он был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливается причина аварии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: США не знают точно, что происходит на Украине
2
Алексей Левыкин: мы работаем над комплексом, аналогов которому в мире нет
3
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
4
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
5
Новая администрация США решительно поддерживает НАТО
6
Пассажир рейса Екатеринбург - Тбилиси скончался на борту самолета
7
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
Темы дня
Реклама