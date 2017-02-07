Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Культурный центр с крытой улицей и летним кинотеатром появится в Москве

Москва
7 февраля, 9:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Обновление московских кинотеатров планируется завершить в 2019-2020 годах
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Новый культурно-досуговый центр появится в столичном районе Строгино. Здание построят в скандинавском стиле,  оно будет разделено на две части пешеходной галереей со стеклянной крышей, сообщается на сайте столичной мэрии. 

"Она свяжет прогулочное пространство от Москвы-реки до станции метро "Строгино". Кроме того, через галерею можно будет пройти к жилым домам, не обходя здание центра", - отмечается в сообщении.

Длина новой крытой улицы составит около 80 метров. По вечерам она будет подсвечиваться. Фасад будущего культурно-досугового центра будет выполнен из стекла, дерева и камня.

На одном из фасадов центра разместится большой экран, на котором москвичи смогут посмотреть фильмы на свежем воздухе. Предполагается, что показы будут бесплатными для всех желающих.

Само здание на улице Маршала Катукова, дом 8 будет двухэтажным. Пешеходная галерея разделит его на две зоны. В одной разместятся концертный зал на 510 мест, кафе и библиотека с большим деревянным балконом. В летние дни желающие почитать книгу на свежем воздухе смогут это сделать на мягких пуфах.

Вторую часть досугового центра отвели под разнообразные кружки, спортивные секции и мастер-классы для детей и взрослых. У каждой зоны будут собственные входы: основные - с дублера улицы Маршала Катукова, дополнительный - со стороны жилой застройки. Это подчеркнет сквозное движение внутри здания. Проект также включает автостоянку на 50 машино-мест.

Планируется, что обновление кинотеатров столицы завершится в 2019-2020 годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: США не знают точно, что происходит на Украине
2
Алексей Левыкин: мы работаем над комплексом, аналогов которому в мире нет
3
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
4
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
5
Новая администрация США решительно поддерживает НАТО
6
Пассажир рейса Екатеринбург - Тбилиси скончался на борту самолета
7
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
Темы дня
Реклама