Культурный центр с крытой улицей и летним кинотеатром появится в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Новый культурно-досуговый центр появится в столичном районе Строгино. Здание построят в скандинавском стиле, оно будет разделено на две части пешеходной галереей со стеклянной крышей, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Она свяжет прогулочное пространство от Москвы-реки до станции метро "Строгино". Кроме того, через галерею можно будет пройти к жилым домам, не обходя здание центра", - отмечается в сообщении.

Длина новой крытой улицы составит около 80 метров. По вечерам она будет подсвечиваться. Фасад будущего культурно-досугового центра будет выполнен из стекла, дерева и камня.

На одном из фасадов центра разместится большой экран, на котором москвичи смогут посмотреть фильмы на свежем воздухе. Предполагается, что показы будут бесплатными для всех желающих.

Само здание на улице Маршала Катукова, дом 8 будет двухэтажным. Пешеходная галерея разделит его на две зоны. В одной разместятся концертный зал на 510 мест, кафе и библиотека с большим деревянным балконом. В летние дни желающие почитать книгу на свежем воздухе смогут это сделать на мягких пуфах.

Вторую часть досугового центра отвели под разнообразные кружки, спортивные секции и мастер-классы для детей и взрослых. У каждой зоны будут собственные входы: основные - с дублера улицы Маршала Катукова, дополнительный - со стороны жилой застройки. Это подчеркнет сквозное движение внутри здания. Проект также включает автостоянку на 50 машино-мест.

Планируется, что обновление кинотеатров столицы завершится в 2019-2020 годах.