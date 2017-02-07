В день рождения Государственного исторического музея в Москве испекут 145 "золотых" тортов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Полтонны тортов, покрытых пищевым золотом, испекут в Москве в честь 145-летия Государственного исторического музея (ГИМ). Как сообщается на сайте столичной мэрии, всего десертов будет 145 - по числу исполнившихся лет.

"В субботу, 11 февраля, можно будет бесплатно отведать угощение в Парадных сенях музея. Чтобы попробовать торты, сделанные вручную по рецептам, взятым из парижской кулинарной книги 1752 года, достаточно купить билет в музей. В честь дня рождения вход будет стоить в два раза дешевле, чем обычно",- отмечается в сообщении.

Для покрытия тортов используют листы из пищевого золота 960-й пробы общей массой 23 карата. На верхушках десертов расположатся геральдические символы из белого шоколада в виде львов, единорогов и двуглавых орлов. Торты также украсят букетами сахарных цветов, осыпанных золотой пылью.

"Драгоценное покрытие на торте имеет особый смысл, поскольку открытие музея в 1872 году совпало с расцветом золотого века Российской империи",- пояснили в пресс-службе Государственного исторического музея.

Торты подарил музею крупный кондитер, известный приготовлением масштабных десертов ручной работы, отметили в пресс-службе. Если бесплатное угощение не будет съедено 11 февраля, дегустацию продолжат 12-го. Скидка для посетителей будет действовать до 12 февраля. А 9 февраля москвичи смогут посетить экспозицию музея бесплатно.

Ежегодно музей посещают свыше 1,5 млн человек.