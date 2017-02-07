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Онлайн-агрегатор по ремонту цифровой техники заработал практически по всей Москве

Москва
7 февраля, 9:00 UTC+3
В зону работы сервиса входит территория внутри МКАД и районы за ее пределами, где есть метро
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Городской онлайн-агрегатор по ремонту цифровых устройств "Чудо техники" начал действовать по всей Москве, кроме Зеленограда и ТиНАО. Как сообщается на сайте столичной мэрии, сервис работает по принципу агрегаторов такси - распределяет заказы между надежными сертифицированными сервисными центрами, организует доставку устройства на диагностику и контролирует качество ремонта.

"Решено досрочно снять ограничение по территории обслуживания в связи с большим количеством заявок из других округов. Теперь услугу оказывают практически по всей Москве. В зону работы сервиса входит территория внутри МКАД и районы за ее пределами, где есть метро",- отмечается в сообщении.

Кроме того, для обладателей социальной карты москвича ввели скидку 20% на работы по ремонту техники.

У "Чуда техники" полноценно заработала служба контроля качества. Полностью автоматизирован процесс сбора, систематизации и обработки инцидентов. Клиент, которому не понравилось качество ремонта, может оставить жалобу на сайте, и сотрудники ГБУ "Информационный город" самостоятельно решат проблему с сервисным центром. Если служба контроля качества подтвердит, что услуга оказана непрофессионально, клиенту вернут деньги.

В проекте задействовано не менее 50 высококвалифицированных инженеров и другой обслуживающий персонал. Партнеры сервиса работают по единым тарифам, с которыми можно ознакомиться заранее. С декабря 2016 года "Чудо техники" в пилотном режиме работал на юго-востоке столицы.

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