Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Наземный городской транспорт Москвы работает в усиленном режиме в условиях мороза

Москва
7 февраля, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Во вторник в столице ожидается до 23 градусов мороза
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Морозы, пришедшие в столицу 6 и 7 февраля, существенно не повлияли на работу наземного общественного транспорта Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня по улицам города курсируют свыше 6 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев. Весь подвижной состав полностью подготовлен к работе в сложных погодных условиях и функционирует в усиленном режиме. Специалисты ГУП "Мосгортранс" на особом контроле держат состояние отопительного оборудования в транспортных средствах. Накануне была организована дополнительная проверка всех основных агрегатов, а также уплотнителей дверей и окон в автобусах, трамваях и троллейбусах", - сказали в пресс- службе.

Кроме этого, все сервисные технические службы предприятия работают в круглосуточном режиме, - около 200 человек и 50 единиц спецтехники постоянно задействованы в обслуживании контактной сети электротранспорта и других инфраструктурных объектов. В частности, для исключения образования наледи специальным составом обработано более 900 стрелочных переводов на трамвайных путях.

ГУП "Мосгортранс" призывает москвичей быть предельно внимательными на улицах города, по возможности отказаться от использования личных автомобилей для обеспечения приоритетного движения общественного транспорта.

До 23 градусов мороза ожидается во вторник в Московском регионе, сообщили в Росгидромете. Будет малооблачно, без осадков, местами возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 18 - минус 20 градусов, по области - от 18 до 23 градусов мороза. Ветер северной четверти, силой 3-8 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
2
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
3
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
4
Федор Конюхов вылетел из Рыбинска, чтобы установить мировой рекорд беспосадочного перелета
5
Врач на Камчатке отказался идти на работу к умирающему пациенту
6
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
7
Полиция ищет напавшего на подростка в парке на северо-западе Москвы
Темы дня
Реклама