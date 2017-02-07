Наземный городской транспорт Москвы работает в усиленном режиме в условиях мороза

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Морозы, пришедшие в столицу 6 и 7 февраля, существенно не повлияли на работу наземного общественного транспорта Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня по улицам города курсируют свыше 6 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев. Весь подвижной состав полностью подготовлен к работе в сложных погодных условиях и функционирует в усиленном режиме. Специалисты ГУП "Мосгортранс" на особом контроле держат состояние отопительного оборудования в транспортных средствах. Накануне была организована дополнительная проверка всех основных агрегатов, а также уплотнителей дверей и окон в автобусах, трамваях и троллейбусах", - сказали в пресс- службе.

Кроме этого, все сервисные технические службы предприятия работают в круглосуточном режиме, - около 200 человек и 50 единиц спецтехники постоянно задействованы в обслуживании контактной сети электротранспорта и других инфраструктурных объектов. В частности, для исключения образования наледи специальным составом обработано более 900 стрелочных переводов на трамвайных путях.

ГУП "Мосгортранс" призывает москвичей быть предельно внимательными на улицах города, по возможности отказаться от использования личных автомобилей для обеспечения приоритетного движения общественного транспорта.

До 23 градусов мороза ожидается во вторник в Московском регионе, сообщили в Росгидромете. Будет малооблачно, без осадков, местами возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 18 - минус 20 градусов, по области - от 18 до 23 градусов мороза. Ветер северной четверти, силой 3-8 м/с.