Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве задержан пьяный консьерж из Узбекистана, угрожавший ножом бойцам Росгвардии

Москва
7 февраля, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по нескольким статьям
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве пьяного консьержа, уроженца Узбекистана, который оказал вооруженное сопротивление при задержании за нарушение общественного порядка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

"Накануне около 23:30 мск поступила информация о том, что пьяный мужчина в подъезде дома на улице Кировоградской нарушает общественный порядок. На вызов по данному адресу приехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", - отметили в ведомстве.

Около подъезда к сотрудникам обратилась жительница этого дома, которая объяснила, что в подъезде находится пьяный консьерж, нарушающий общественный порядок и не реагирующий на замечания.

"Сотрудники Росгвардии, пытаясь разобраться в конфликте, зашли в подъезд, однако мужчина заперся в служебном помещении и вел себя крайне агрессивно по отношению к силовикам. Они убедили его открыть дверь и поговорить, но в ответ он оттолкнул сотрудников и выбежал на улицу", - отметили в ведомстве.

При задержании мигрант оказал вооруженное сопротивление, размахивая кухонным ножом. Никто из сотрудников Росгвардии не пострадал, злоумышленник доставлен в территориальный отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела по нескольким статьям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
2
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
3
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
4
Федор Конюхов вылетел из Рыбинска, чтобы установить мировой рекорд беспосадочного перелета
5
Врач на Камчатке отказался идти на работу к умирающему пациенту
6
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
7
Полиция ищет напавшего на подростка в парке на северо-западе Москвы
Темы дня
Реклама