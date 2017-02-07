В Москве задержан пьяный консьерж из Узбекистана, угрожавший ножом бойцам Росгвардии

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве пьяного консьержа, уроженца Узбекистана, который оказал вооруженное сопротивление при задержании за нарушение общественного порядка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.
"Накануне около 23:30 мск поступила информация о том, что пьяный мужчина в подъезде дома на улице Кировоградской нарушает общественный порядок. На вызов по данному адресу приехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", - отметили в ведомстве.
Около подъезда к сотрудникам обратилась жительница этого дома, которая объяснила, что в подъезде находится пьяный консьерж, нарушающий общественный порядок и не реагирующий на замечания.
"Сотрудники Росгвардии, пытаясь разобраться в конфликте, зашли в подъезд, однако мужчина заперся в служебном помещении и вел себя крайне агрессивно по отношению к силовикам. Они убедили его открыть дверь и поговорить, но в ответ он оттолкнул сотрудников и выбежал на улицу", - отметили в ведомстве.
При задержании мигрант оказал вооруженное сопротивление, размахивая кухонным ножом. Никто из сотрудников Росгвардии не пострадал, злоумышленник доставлен в территориальный отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела по нескольким статьям.