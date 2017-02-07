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Мавзолей Ленина закроют для посетителей на два месяца

Москва
7 февраля, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
С 16 февраля по 16 апреля будут проводиться профилактические работы
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт в течение двух месяцев до 16 апреля для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщил Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года мавзолей В.И. Ленина будет закрыт для доступа посетителей", - говорится в сообщении.

Мавзолей был отремонтирован в 2013 году - исправлен фундамент и проведена гидроизоляция здания. Поскольку работы велись зимой, Мавзолей был укрыт куполом, внутри которого поддерживалась необходимая температура. На время ремонта тело Ленина оставалось внутри Мавзолея.

В 2015 году Мавзолей закрывался на два месяца, также с 16 февраля по 16 апреля, для проведения плановых профилактических работ с телом Ленина. За его поддержание отвечают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР).

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