Мавзолей Ленина закроют для посетителей на два месяца

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт в течение двух месяцев до 16 апреля для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщил Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
"В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года мавзолей В.И. Ленина будет закрыт для доступа посетителей", - говорится в сообщении.
Мавзолей был отремонтирован в 2013 году - исправлен фундамент и проведена гидроизоляция здания. Поскольку работы велись зимой, Мавзолей был укрыт куполом, внутри которого поддерживалась необходимая температура. На время ремонта тело Ленина оставалось внутри Мавзолея.
В 2015 году Мавзолей закрывался на два месяца, также с 16 февраля по 16 апреля, для проведения плановых профилактических работ с телом Ленина. За его поддержание отвечают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР).