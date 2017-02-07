Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московские власти объявили конкурс на создание логотипа парка "Зарядье"

Москва
7 февраля, 11:55 UTC+3 МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Прием конкурсных предложений продлится до 24 февраля
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Визуальная концепция парка "Зарядье", которая включает в себя логотип и другие элементы фирменного стиля, будет определена в ходе открытого конкурса, итоги которого подведут 1 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Мы подошли к тому моменту, когда парку нужны свои символы, поскольку сама концепция парка определялась через конкурс, мы решили и тут провести творческое состязание. Нам необходимо выбрать визуальную концепцию парка "Зарядье", отражающую его уникальные особенности и месторасположение. Логотип и фирменный стиль должны способствовать формированию положительного восприятия и вызывать у посетителей эмоциональную связь с парком", - отметил Кузнецов.

"Логотип и элементы фирменного стиля будут изображаться на корпоративной одежде, навигационных табличках, сувенирной и рекламной продукции", - добавил он.

"Мы не хотим, чтобы в логотипе какое-то отражение нашел Кремль или Собор Василия Блаженного. Мы хотим, чтобы и логотип парка был самостоятельным узнаваемым местом Москвы. Это очень важно для города. Чем больше в Москве будет "самостоятельных" площадок, тем больше мы добавим в копилку сокровищ нашего города", - подчеркнул Кузнецов.

По его словам, конкурс пройдет в один этап, а прием конкурсных предложений продлится с 7 по 24 февраля. В первый день марта пройдет заседание жюри, которое и определит победителя конкурса.

Ландшафтный парк "Зарядье", открытие которого планируется к сентябрю 2017 года, возводится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Здесь предусмотрено четыре природные зоны - лес, тундра, степь и заливные луга. Они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию имущества
2
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
3
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
4
Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практики
5
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
6
AliExpress не отменял бесплатную доставку в Россию
7
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
Темы дня
Реклама