Московские власти объявили конкурс на создание логотипа парка "Зарядье"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Визуальная концепция парка "Зарядье", которая включает в себя логотип и другие элементы фирменного стиля, будет определена в ходе открытого конкурса, итоги которого подведут 1 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Мы подошли к тому моменту, когда парку нужны свои символы, поскольку сама концепция парка определялась через конкурс, мы решили и тут провести творческое состязание. Нам необходимо выбрать визуальную концепцию парка "Зарядье", отражающую его уникальные особенности и месторасположение. Логотип и фирменный стиль должны способствовать формированию положительного восприятия и вызывать у посетителей эмоциональную связь с парком", - отметил Кузнецов.

"Логотип и элементы фирменного стиля будут изображаться на корпоративной одежде, навигационных табличках, сувенирной и рекламной продукции", - добавил он.

"Мы не хотим, чтобы в логотипе какое-то отражение нашел Кремль или Собор Василия Блаженного. Мы хотим, чтобы и логотип парка был самостоятельным узнаваемым местом Москвы. Это очень важно для города. Чем больше в Москве будет "самостоятельных" площадок, тем больше мы добавим в копилку сокровищ нашего города", - подчеркнул Кузнецов.

По его словам, конкурс пройдет в один этап, а прием конкурсных предложений продлится с 7 по 24 февраля. В первый день марта пройдет заседание жюри, которое и определит победителя конкурса.

Ландшафтный парк "Зарядье", открытие которого планируется к сентябрю 2017 года, возводится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Здесь предусмотрено четыре природные зоны - лес, тундра, степь и заливные луга. Они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке.