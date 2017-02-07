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Московский парк "Фили" встретит 23 февраля высокотехнологичной военной игрой

Москва
7 февраля, 11:59 UTC+3
Игра пройдет возле главной сцены парка с 12:00 до 14:00 мск
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Высокотехнологичная игра "Лазертаг" пройдет в московском парке культуры и отдыха "Фили" 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"Суть игры состоит в поражении игроков-противников безопасными лазерными выстрелами из бластеров-автоматов. Попадание в соперника будет происходить путем регистрации луча бластера специальными датчиками, закрепленными на жилете", - пояснили в пресс-службе.

Собеседник агентства рассказал, что "Лазертаг" задумывался не как игра-развлечение, хай-тек аттракцион или коммерческая копия армейских имитаторов, а именно как спорт нового поколения.

"Решающими для победы факторами выступают физическая выносливость и быстрота реакции игроков", - добавил он.

Игра пройдет возле главной сцены парка с 12:00 до 14:00 мск. Принять участие могут как команды, так и отдельные участники. К игре допускаются участники в возрасте от 7 лет. "Бойцы получат камуфляжную экипировку и современное вооружение. Опытные инструкторы помогут новичкам овладеть необходимыми навыками, объяснят правила игры и расскажут, как вести себя на полигоне, участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация на сайте парка", - добавили в пресс-службе.

В это же время возле главной сцены парка "50-летия Октября" пройдет "Большая снежная битва". Событие проходит ежегодно в разных парках столицы и с каждым годом становится все популярнее.

С 14:00 до 15:00 мск состоится сбор участников, а с 15:00 мск начнутся массовые игры в снежки, а также зимние спортивно-развлекательные конкурсы. Перед битвой участники построят снежные  крепости и поделятся на команды. Также в рамках мероприятия с 16:00 мск пройдет конкурс на самого большого снеговика, различные спортивные состязания и игры с аниматорами для самых юных посетителей.

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