В поселке Толстопальцево в Новой Москве горит автосервис

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Автосервис горит в поселке Толстопальцево на территории Новой Москвы, сведений о пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Одноэтажное здание горит на площади 300 кв. метров на улице Советской в поселке Толстопальцево. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к ликвидации возгорания", - сказал собеседник агентства.