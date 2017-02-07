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Почти 350 млрд руб. потратили московские власти на соцподдержку горожан в 2016 году

Москва
7 февраля, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Уточняется, что почти 1,3 млн москвичей обеспечены льготными лекарствами и около 900 тыс. горожан имеют льготы на оплату телефонной связи
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы в прошлом году направили на социальную поддержку горожан почти 350 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян.

"На реализацию госпрограммы по социальной поддержке москвичей в прошлом году было выделено 347 млрд рублей. Городские власти исполнили все свои социальные обязательства, в полном объеме были предоставлены установленные законодательством Москвы льготы и выплаты, повысилось качество и адресность помощи", - сказал Петросян на заседании президиума столичного правительства.

По его данным, в Москве мерами социальной поддержки пользуются более 4 млн человек. "2,05 млн получают доплаты к пенсиям из бюджета, 4 млн москвичей получают льготы на оплату услуг ЖКХ и взносы на капремонт. 3,7 млн человек имеют право на льготный или бесплатный проезд на городском или пригородном общественном транспорте", - сказал Петросян, уточнив, что почти 1,3 млн москвичей обеспечены льготными лекарствами и около 900 тыс. горожан имеют льготы на оплату телефонной связи.

По словам Петросяна, в прошлом году продолжалась работа по улучшению материальной поддержки горожан. В частности, почти 600 тыс. москвичей стали получать повышенный соцстандарт дохода неработающих пенсионеров. На 43% был увеличен размер ежемесячной компенсационной выплаты участникам обороны Москвы - с 2,78 тыс. до 4 тыс. рублей. Также был увеличен размер пособия на ребенка-сироту, размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям.

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