Пожар в автосервисе в поселке Толстопальцево в Москве потушен

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар в автосервисе в поселке Толстопальцево на территории Новой Москвы, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил ТАСС дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).

Пожар произошел на улице Советской в поселке Толстопальцево в автосервисе на площади 300 кв. метров. "Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарно- спасательных расчетов ликвидировали пожар. Пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Причина пожара и материальный ущерб от пожара устанавливаются.