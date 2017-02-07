Пожар в автосервисе в поселке Толстопальцево в Москве потушен

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар в автосервисе в поселке Толстопальцево на территории Новой Москвы, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил ТАСС дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Пожар произошел на улице Советской в поселке Толстопальцево в автосервисе на площади 300 кв. метров. "Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарно- спасательных расчетов ликвидировали пожар. Пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
Причина пожара и материальный ущерб от пожара устанавливаются.