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Москвичи выберут мероприятия для нового летнего сезона в городских парках

Москва
7 февраля, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В этом году к майским праздникам в популярных у горожан местах для прогулок появятся пункты проката, кинотеатры, танцевальные, концертные и спортивные площадки
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Открытие летнего сезона в Парке Горького, 2016

Открытие летнего сезона в Парке Горького, 2016

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Москвичам предложили выбрать мероприятия нового летнего сезона в столичных парках. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе проекта "Активный гражданин".

"Голосование по выбору мероприятий в 20 московских парках пройдет в два этапа. Первый этап запускается 7 февраля. В нем москвичи решат, каким будет открытие летнего сезона в 10 парках: парке Горького, Сиреневом саду, парках "Красная Пресня" и "Фили", Таганском, Измайловском, Лианозовском, Бабушкинском и Воронцовском, парке им. Артема Боровика", - сказали в пресс-службе.

Среди возможных вариантов - концерты классической и современной музыки, спортивные тренировки, кинопоказы под открытым небом, театральные представления и перфомансы, уроки танцев, а также игры и конкурсы для детей.

Летний сезон в городских парках традиционно стартует в первых числах мая. В этом году к майским праздникам в популярных у горожан местах для прогулок появятся пункты проката, кинотеатры, танцевальные, концертные и спортивные площадки. В дни открытия сезона гостей парков ждет насыщенная праздничная программа, которая будет сформирована с учетом мнения пользователей проекта "Активный гражданин". Масштабный праздник запланирован на 1 мая.

В 2016 году праздничные мероприятия, посвященные открытию летнего сезона, прошли в 21 городском парке. Было открыто 60 пунктов проката, 248 площадок летних видов спорта, пять летних кинотеатров. Кроме того, начали работу 59 танцевальных и концертных площадок, 20 площадок настольных игр и пять летних читален. В каждом московском парке были организованы праздничные мероприятия, объединенные общей темой.

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