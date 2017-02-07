Власти Москвы увеличили число премий молодым ученым

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Столичные власти увеличили количество премий молодым ученым с 31 до 33. Соответствующее постановление было одобрено на заседании президиума городского правительства.
"Предлагается увеличить число премий молодым ученым и порядок их распределения", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил глава столичного департамента науки, промышленной политики и поддержки предпринимательства Олег Бочаров, такое решение принимается в преддверии Дня российской науки.
"Если посмотреть по итогам 2016 года, то число заявок по исследованиям молодых ученых выросло почти на 80%, по разработкам - на 19%. Премия стала не только популярной, все заявки потом становятся разработками", - сказал Бочаров. В 2016 году на конкурс было подано 575 заявок, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году (379 заявок).
Предыдущая редакция документа предусматривала присуждение 31 премии молодым ученым по 22 номинациям, в том числе соискателям в возрасте до 36 лет - 26 премий (13 премий - в области исследований и 13 премий - в области разработок), и еще 5 премий - молодым докторам наук в возрасте от 36 до 40 лет. При этом в каждой номинации могло быть присуждено не более 2 премий. Постановление также предусматривает отказ от такого жесткого регламента.
Общее число премий будет увеличено до 33, а комиссия по присуждению премий получит право определять их количество, присуждаемых в одной номинации. При этом молодым ученым в возрасте до 36 лет должно быть присуждено не менее 20 премий, молодым докторам наук - не менее двух.
Премии правительства Москвы молодым ученым присуждаются ежегодно, начиная с 2013 года, на конкурсной основе отдельным ученым или научным коллективам до 3 человек. Размер премии составляет 1 млн. рублей.