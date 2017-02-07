В Подмосковье задержаны угонщики дорогих автомобилей

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудниками Управления уголовного розыска в Химках задержаны участники организованной группы, которые специализировались на кражах дорогостоящих автомобилей на территории Московской области. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска злоумышленники задержаны в гараже-отстойнике, расположенном в Химках, после совершения очередного преступления - кражи автомобиля марки Porsche. У злоумышленников изъято оборудование для отключения охранных систем автомашин и запуска двигателей", - сказала Петрова.
Установлена причастность задержанных к совершению нескольких аналогичных краж автомобилей на сумму свыше 2 млн рублей. Оперативники устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанных, а также каналы перепродажи похищенных машин.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о кражах в крупном размере, по решению суда они взяты под стражу.