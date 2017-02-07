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В Подмосковье задержаны угонщики дорогих автомобилей

Москва
7 февраля, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о кражах в крупном размере
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудниками Управления уголовного розыска в Химках задержаны участники организованной группы, которые специализировались на кражах дорогостоящих автомобилей на территории Московской области. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска злоумышленники задержаны в гараже-отстойнике, расположенном в Химках, после совершения очередного преступления - кражи автомобиля марки Porsche. У злоумышленников изъято оборудование для отключения охранных систем автомашин и запуска двигателей", - сказала Петрова.

Установлена причастность задержанных к совершению нескольких аналогичных краж автомобилей на сумму свыше 2 млн рублей. Оперативники устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанных, а также каналы перепродажи похищенных машин.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о кражах в крупном размере, по решению суда они взяты под стражу.

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