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Почти 350 пар планируют заключить брак в День влюбленных в Москве

Москва
7 февраля, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
День влюбленных традиционно пользуется большой популярностью среди пар, которые планируют создать семью
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Около 350 заявлений о заключении брака подано в органы ЗАГС Москвы на 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"День влюбленных традиционно пользуется большой популярностью среди пар, которые планируют создать семью. В этом году, несмотря на то, что День святого Валентина выпал на вторник, один из самых невостребованных дней недели для регистрации брака, 14 февраля в Москве будет сыграно около 350 свадеб", - сообщили в пресс-службе.

Дворец бракосочетания на ВДНХ готовит для молодоженов Сладкий День влюбленных. Всем парам во время регистрации брака будет вручен небольшой подарок, который будет сделан руками ведущих церемонию бракосочетания.

Еще один сюрприз для молодоженов Дворец приготовил совместно со своим партнером АО "ВДНХ". Среди влюбленных будет проведен розыгрыш лотереи, главным призом которой станет сертификат на мастер-класс по изготовлению ювелирных украшений на основе нанотехнологий.

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