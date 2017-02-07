Движение на оранжевой линии метро Москвы входит в график после сбоя

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на Калужско-Рижской линии московского метро входит в график после непродолжительного сбоя из-за инцидента с пассажиром на станции "Ботанический сад". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"В настоящее время движение на линии в графике. Был непродолжительный сбой из-за инцидента с пассажиром", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности происшествия.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, сбой в движении поездов произошел в результате падения женщины под приходящий поезд. "Женщина упала под приходящий поезд на станции "Ботанический сад". Состояние пострадавшей и обстоятельства происшествия уточняются", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что для извлечения пострадавшей на 10 минут было снято напряжение с рельс, в настоящее время движение поездов восстановлено.