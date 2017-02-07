В Москве представили каталог старинных усадеб Ярославля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Каталог "Ярославские усадьбы", изданный Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, представили во вторник в Москве. Презентация прошла в стенах института, в Палатах Аверкия Кириллова.

"Мне кажется, это то, ради чего существует наш институт. Без этих книг бессмысленно его существование", - сказал на презентации книги директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Лихачева Арсений Миронов.

Каталог дает сведения о 311 сохранившихся усадьбах Ярославской области. В издание включены усадьбы с сохранившихся постройках, а также те, от которых остались одни парки, либо их фрагменты, имеющие историко-культурное наследие. Обследование области проводилось в 2015-2016 году, всего было осмотрено 600 объектов. К каталогу прилагается карта Ярославской области с расположением описанных в книге усадеб.

Одна из авторов книги, генеральный директор Н П "Русская усадьба" Вера Стерлина отметила, что обследование Ярославской области - это этап общероссийского проекта "Усадебное наследие России. XXI век", в рамках которого изучаются области центральной России и выявляются все сохранившиеся усадьбы. В рамках проекта уже исследованы Московская, Калужская, Смоленская, Тульская, Рязанская и Владимирская области, следующим этапом станет Тверская область.

В книге отмечается, что многие усадьбы находятся в заброшенном виде. При этом уже восстановлены усадьбы Артемьево в Мышкиноском районе и Воронино в Ростовском, восстановлен усадебный комплекс в Горках Переславского района. В процессе восстановления - усадьбы Гузино Некрасовского района, Масленики Тутаевского района, Торопово Даниловского района и другие.