Во время фестиваля "Московская Масленица" пройдет более 30 бесплатных экскурсий

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более 30 тематических экскурсий проведут для жителей столицы во время фестиваля "Московская Масленица", сообщается на сайте столичной мэрии.
"Горожанам расскажут, где раньше в столице устраивали кулачные бои и массовые угощения блинами, как в XIX веке праздновали Масленицу, например, на Воробьевых горах. Кроме того, можно будет прогуляться по центру города и узнать от гида тайны старинных улиц и переулков", - отмечается в сообщении.
Большинство экскурсий бесплатные. Открыта запись на экскурсию "Масленица: в ожидании московской весны". Гид расскажет, как в XIX веке город готовился к масленичным гуляньям.
Во время прогулок по Чистым прудам, Тверской, Никольской, Мясницкой улицам, Милютинскому, Камергерскому и Столешникову переулкам гиды расскажут, как потешалась молодежь на Воробьевых горах.
Участники маршрута "Заповедная Варварка и необычная Никольская" узнают, почему все церкви и соборы на Варварке строили только с правой стороны и в каких условиях на Никольской напечатали первую книгу. Экскурсии состоятся 17 и 24 февраля.
Во время прогулки по Мясницкой расскажут, почему загадывать желания нужно именно на этой улице. Экскурсия состоится 25 февраля. В эти же дни можно будет попасть и на тематические экскурсии, посвященные Маяковскому и Станиславскому.
Фестиваль "Московская Масленица" пройдёт в столице с 17 по 26 февраля. Праздничные гулянья будут проводиться на 13 центральных площадках.